На Фастівщині за розтрату судитимуть головного бухгалтера райдержадміністрації

Фастівською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно головного бухгалтера відділу освіти Бородянської районної державної адміністрації за фактом розтрати бюджетних коштів і підроблення документів (ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України)

За даними слідства, наприкінці 2018 року між відділом освіти та одним з товариств з обмеженою відповідальністю було укладено договір на закупівлю спорттоварів та інвентарю, умови якого не були виконані у повному обсязі. Однак посадовець підписав видаткову накладну, до якої внесено недостовірні відомості про поставку товару в повному обсязі та платіжні документи з переведення бюджетних коштів на рахунок вказаного товариства, чим допустив службове підроблення та розтрату бюджетних коштів у розмірі 198 тис грн.

Наразі досудове слідство у вказаному проваджені завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури