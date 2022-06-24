На «гарячому» затримали наркоділка, який пересилав наркотики у посилках
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва затримано 26-річного мешканця столиці, який організував збут особливо небезпечних наркотичних засобів через службу доставки (ч. 2 ст. 307 КК України).
Наркоділок заздалегідь купував банки із вмістом машинної пасти та пакував у них канабіс. Правоохоронці затримали зловмисника на «гарячому» у відділені служби доставки під час відправки чергової партії наркотичних засобів.
У ході затримання правоохоронці вилучили у зловмисника 11 коробок з 150 г розфасованого канабісу. Крім того, під час невідкладного обшуку в орендованій квартирі фігуранта вилучили ще 2 кг канабісу, близько 400 г галюциногенних грибів, пігулки екстазі та 26 кексів з вмістом наркотичних речовин.
Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановлюються особи, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
Викрито злочин спільно із працівниками Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві.