«Лист СБУ» до «Європейської солідарності» може бути втручанням Росії у виборчій процес, — ОПОРА

Поле відправника містить поштову адресу osbu_don@ssu[.]gov[.]ua, імітуючи офіційне доменне ім’я Служби безпеки України.

Лист до партії «Європейська солідарність», надісланий нібито Службою безпеки України, може бути втручанням Росії до виборчого процесу.

Громадська мережа ОПОРА, Лабораторія цифрової безпеки та Міжнародний центр оборони та безпеки провели експертизу, висновки якої підтверджують факт імітації зловмисниками російського походження листування з незаконними вимогами з боку СБУ, спрямованими до партії “Європейська Солідарність”. Про це повідомляється на сайті ОПОРИ.

«Фактично, це була провокація, метою якої стала публічна дискредитація СБУ, а також публічне протистояння між учасниками виборчого процесу та органами влади в Україні. Виявлений факт є одним з ймовірних свідчень втручання Росії у виборчий процес в Україні», — йдеться у повідомленні.

9 жовтня нардепка Ірина Геращенко повідомила про те, що з боку нібито Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях надійшло письмове звернення. У ньому була вимога надати перелік кандидатів від політичної партії в депутати міських, сільських, селищних, районних рад, а також сільських, селищних, міських голів у межах Донецької та Луганської областей, їх коротку характеристику, детальні біографічні відомості, інформацію про їх видатки.

Служба безпека України спростувала інформацію про надсилання листа.

«З публічної інформації, яку було оприлюднено в мережі «Інтернет», можна зрозуміти, що лист відправлений з електронної скриньки osbu_don@ssu.gov.ua, хоча за інформацією з сайту СБУ електронна адреса ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях – usbu_don@ssu.gov.ua. І хоча адреси скриньок не збігаються, партія отримала лист з вебдомену СБУ (ssu.gov.ua), що не могло не насторожувати. Проте в сучасному інформаційному світі існує безліч способів підробки відправника електронного листа (Email-spoofing), якими доволі часто користуються інтернет-шахраї, або ж спецслужби іноземних держав. Для того, щоб ідентифікувати справжній домен відправника цього листа, а також щоб потенційно дізнатися IP-адреси, з яких надсилався лист, та переконатися в автентичності листа, ОПОРА отримала .eml (.emlx, .msg) файл листа», — йдеться у звіті ОПОРИ.

Поле відправника містить поштову адресу osbu_don@ssu[.]gov[.]ua, імітуючи офіційне доменне ім’я Служби безпеки України. Насправді ж його було надіслано зі скриньки 1504191355@lenta[.]ru – безкоштовної скриньки на поштовій інфраструктурі rambler[.]ru.

Адреса відправника – київська IP-адреса 176[.]107[.]185[.]28. Зазначається, що це може вказувати на орендований проксі-сервер зі встановленим поштовим клієнтом PHPMailer 5.2.26.

PDF-файл листа було створено за допомогою старої версії Office Word 10, що може означати використання віртуальної машини або незадовільний стан використаного програмного забезпечення.

«У файлі вкладено кілька зображень, зокрема державного герба, рукописного підпису та дат. Метадані зображень свідчать, що оригінальні файли зображень на комп’ютері автора мали назви російською мовою. Нам невідомо, хто саме був ініціатором цієї провокації, але Служба безпеки України повинна не лише відповісти публічно, як вона зробила це на своєму сайті, що не направляла такого листа, а і вивчити дану ситуацію на предмет встановлення зловмисників або їх походження.», — підкреслили в ОПОРІ.

Нагадаємо, що на початку жовтня партія «ЄС» отримала лист на ім’я Петра Порошенка, підписаний т.в.о начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях паном Русіновим.

У листі просили надати інформацію про партійних кандидатів на місцевих виборах, а також вказати джерела фінансування. // LB.ua