На Харківщині неповнолітній постраждав через вибух снаряду — розпочато кримінальне провадження (фото)
Чугуївська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом травмування дитини.
За даними слідства, 29 жовтня 2020 року в с. Коробочкіно Чугуївського району у дворі одного з будинків стався вибух.
За попередньою інформацією, 9-річний хлопець знайшов снаряд та приніс його додому. До цього моменту неповнолітній неодноразово приносив додому залізні та іржаві предмети. Хлопця госпіталізовано до лікарні у тяжкому стані з пораненням кисті, обличчя та голені.
У ході огляду місця події виявлено іржаві снаряди.
Внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами), ч. 2 ст.15, п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ (закінчений замах на вбивство стосовно малолітньої особи (з приміткою «нещасний випадок»)).
Наразі проводяться необхідні слідчі дії та встановлюються всі обставини справи.
Досудове розслідування здійснює Чугуївський ВП ГУНП в Харківській області.
Пресслужба Харківської обласної прокуратури