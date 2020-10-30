На Харківщині неповнолітній постраждав через вибух снаряду — розпочато кримінальне провадження (фото)

Чугуївська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом травмування дитини.

За даними слідства, 29 жовтня 2020 року в с. Коробочкіно Чугуївського району у дворі одного з будинків стався вибух.

За попередньою інформацією, 9-річний хлопець знайшов снаряд та приніс його додому. До цього моменту неповнолітній неодноразово приносив додому залізні та іржаві предмети. Хлопця госпіталізовано до лікарні у тяжкому стані з пораненням кисті, обличчя та голені.

У ході огляду місця події виявлено іржаві снаряди.

Внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами), ч. 2 ст.15, п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ (закінчений замах на вбивство стосовно малолітньої особи (з приміткою «нещасний випадок»)).

Наразі проводяться необхідні слідчі дії та встановлюються всі обставини справи.

Досудове розслідування здійснює Чугуївський ВП ГУНП в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури