На Харківщині судитимуть працівника колонії, який збував наркотики ув’язненим

За погодженням з прокуратурою Харківської області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно працівника Диканівської колонії за фактом незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в місцях позбавлення волі (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України).

Як раніше повідомляв начальник відділу прокуратури Володимир Лимар, досудовим розслідуванням встановлено, що один з командирів відділення ДУ «Диканівська виправна колонія № 12» налагодив схему незаконного виготовлення та збуту наркотичної речовини, а саме канабісу, для збуту за грошову винагороду засудженим на території установи.

Нагадаємо, в березні 2020 року в рамках оперативної та контрольованої закупки наркоділок отримав грошові кошти за наркотичну речовину, яку обіцяв надати наступного разу. Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України та вилучили наркотичну речовину та гроші.

Досудове розслідування здійснювало територіальне управління ДБР, розташоване у м. Полтаві, оперативний супровід – УСБУ в Харківській області.

Пресслужба прокуратури Харківської області