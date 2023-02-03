На Харківщині експоліціянтка добровільно працювала у фейковому правоохоронному органі окупантів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру експоліцейській за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній старший інспектор сектору кадрового забезпечення Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області під час окупації смт Шевченкове вирішила побудувати собі «кар‘єру» праовохоронниці.

Зібравши необхідні документи, жінка обійняла посаду «и.о. инспектора отделения по работе с личным составом» у так званому «УВД ВГА Харьковской области».

За час роботи псевдоінспекторка встигла отримати в управління від керівника незаконного правоохоронного органу автомобіль «УАЗ ПАТРИОТ».

Згодом колаборантка обійняла посаду «старшего оперуполномоченного группы уголовного розыска Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)».

Експоліцейська за «служіння» російським загарбникам за місяць роботи отримала 43 000 російських рублів. Наступного місяця окупанти навіть підвищили заробітну плату підозрюваній на 2 тисячі російських рублів.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура