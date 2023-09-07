На Хмельниччині завідувач відділенням лікарні вимагав у в’язня гроші за надання медичної допомоги

За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури повідомлено про підозру завідувачу відділенням однієї з лікарень регіону за фактами одержання неправомірної вигоди та зловживання впливом (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Встановлено, що улітку цього року лікар вимагав від в’язня, який прибув у лікарню для проходження планового лікування, 5 000 грн за надання медичної допомоги. При цьому наголосив, що лише після отримання вказаної суми лікування буде здійснюватись належним чином.

Розуміючи, що знаходиться у безвихідній ситуації, оскільки обмежений у виборі лікувального закладу, чоловік погодився та перерахував гроші.

Через деякий час підозрюваний знову висунув вимогу пацієнту про надання йому ще 10 000 грн за вплив на лікарсько-консультативну комісію лікарні, одним із членів якої він був, у встановленні хворому ІІ групи інвалідності.

І цього разу чоловік змушений був заплатити.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Шепетівського районного управління ГУНП у Хмельницькій області за оперативного супроводу працівників УСР в Хмельницькій області ДСР НП України та оперативного відділу ДУ ШВК №98.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури