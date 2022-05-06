На Луганщині два співробітника поліції підозрюються у переході на бік окупантів

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури двом співробітникам підрозділів Головного управління Нацполіції в області повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, діючі працівники поліції зрадили присязі та перейшли на бік ворога. У березні 2022 року під час тимчасової окупації населених пунктів Луганської області вони пройшли співбесіду з представниками «ЛНР» та надали згоду на добровільне призначення до новостворених незаконних «структур».

Таким чином підозрювані добровільно розпочали «службу» в так званих «Новоайдарском РОВД МВД ЛНР» та «прокуратуре Сватовского района ЛНР».

На теперішній час вирішується питання про затримання підозрюваних з метою приводу у порядку ст. 188 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – Луганське управління ДВБ Нацполіції України.

Офіс Генпрокурора