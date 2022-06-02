На Миколаївщині за добу російські війська зруйнували 23 об’єкти цивільної інфраструктури

Ударів зазнали Миколаїв та п’ять населених пунктів – Очаків, Шевченкове, Лупареве, Лепетиха та Галицинове. Є загиблі та постраждалі.

Пошкоджені шість багатоповерхівок, 12 приватних будинків, чотири приватні підприємства та інші об’єкти інфраструктури.

Правоохоронці документують наслідки чергових ворожих обстрілів. Тривають розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Співробітники поліції оперативно реагують на сигнали, що надходять від громадян. Протягом минулої доби таких було 515. Більшість із них стосувалось воєнних злочинів.

Пріоритетами для правоохоронців залишаються захист населення в умовах воєнного часу, вирішення соціальних питань та надання гуманітарної допомоги, підтримка правопорядку на території обслуговування.

Незважаючи на складні умови несення служби та навантаження, поліція продовжує стояти на варті безпеки та спокою мешканців Миколаївщини.

Разом ми переможемо!

Відділ комунікації поліції Миколаївської області