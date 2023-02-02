На Одещині викрили чергову шахрайську схему з продажу неіснуючого жіночого одягу

До неї причетна жителька Одеського району. Жінка ошукала щонайменше чотирьох громадян, яким загалом завдала збитків на суму близько 27 тисяч гривень.

Встановлено, що 42-річна громадянка з Авангардівської ОТГ у 2022 році створювала в одній із популярних соціальних мереж сторінки, які позиціонувала як магазини з продажу жіночого одягу. Коли люди, бажаючи щось придбати, зв’язувалися з адміністраторкою, вона запевняла у тому, що потрібний їм одяг є в наявності і після оплати повної вартості товару відразу його надішле за потрібною адресою. Але щойно покупці здійснювали переказ коштів, «продавчиня» зникала.

Поліцейські зафіксували щонайменше чотири факти такого шахрайства, правопорушниця привласнила загалом близько 27 тисяч гривень.

«Слідчі Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури, зібравши достатньо доказів, повідомили жінці про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно. Цей злочин передбачений ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших громадян, які могли потрапити на гачок правопорушниці», – зазначив начальник слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 2 Вадим Швець, і закликав бути обачнішими при здійсненні покупок в Інтернеті, не сплачувати кошти заздалегідь, а лише після отримання і перевірки вмісту посилки.

Одеське районне управління поліції № 2