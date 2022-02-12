На Полтавщині припинили протиправну діяльність торговця зброєю (фото)

Слідчими та оперативниками поліції Кременчука, із залученням батальйону поліції особливого призначення поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, припинено протиправну діяльність чоловіка, пов’язану з незаконним обігом зброї. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив: «За попередньою версією слідства, протягом тривалого часу кременчужанин, 1973 року народження, збував ножі через мережу Інтернет. Поліцейськими Кременчука проведено ряд оперативних заходів та санкціонований судом обшук помешкання фігуранта.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили ножі, патрони різного калібру та предмети схожі на зброю. Всі вилучені речові докази направлено на експертизу. Наразі походження вилученої зброї встановлюється».

За даним фактом слідчим підрозділом Кременчуцького райуправління, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 та частини 2 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру.

Тривають слідчі дії.

У разі визнання судом вини фігуранту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Кременчуцького районного управління)