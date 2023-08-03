На Полтавщині злочинна група продавали через Інтернет нелегальні іноземні автомобілі, підробляючи на них документи

Слідчі завершили досудове розслідування відносно організованої злочинної групи, яка спеціалізувалася на аферах з продажу нерозмитнених автомобілів на іноземній реєстрації, а також займалася підробкою документів на такі транспортні засоби та водійських посвідчень. У незаконній діяльності слідчі поліції обґрунтовано підозрюють трьох мешканців Полтави.

Фігуранти реалізували злочинну схему під час повномасштабного вторгнення, скориставшись великим попитом військових та волонтерів на недорогі автомобілі іноземних марок. Октябрським районним судом м. Полтава усім підозрюваним обрано запобіжні заходи: одному – тримання під вартою з правом внесення застави, двом іншим – домашній арешт. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Підпільний бізнес злочинної групи викрили слідчі Слідчого управління обласної поліції спільно з оперативниками регіонального Управління внутрішньої безпеки Національної поліції України за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, із залученням батальйону поліції особливого призначення поліції Полтавщини.

Євген Рогачов зазначив:

«Досудовим розслідуванням встановлено, що спільники підшукували іноземні автомобілі без документів або без відповідної реєстрації в Україні (зокрема, преміумкласу), а також транспортні засоби з недійсними номерними позначеннями вузлів та агрегатів. Підробляли свідоцтво про іноземну реєстрацію проблемної автівки та виставляли її на продаж за заниженою ціною (від 1000 до 1900 доларів США) на онлайн-платформі для оголошень або поширювали пропозицію через соціальну мережу».

Також відомо, що один із фігурантів через спільноту соцмережі пропонував послуги з відновлення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що були обліковані за кордоном, а також «допомогу» у виготовленні фіктивних посвідчень водія українського зразка на пластиковій основі.

Під час санкціонованих обшуків за адресами проживання підозрюваних слідчі вилучили іноземні номерні знаки, печатки, бланки, пластикові основи з вихідними типографськими даними, комп’ютерну техніку, документи та інші речові докази.

Слідчим управлінням, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, що здійснювалося за рядом статей Кримінального кодексу України:

підроблення посвідчення, яке видається та посвідчується установою, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, збут такого документа, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358);

заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно, організованою групою (ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190);

заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190);

підроблення посвідчення, яке видається та посвідчується установою, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому повторно, організованою групою (ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358);

використання завідомо підробленого документа, вчинене повторно, організованою групою (ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358);

незакінчений замах на незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинений організованою групою (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 289).

несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану (ч. 5 ст. 361);

виготовлення, зберігання, пересилання, а також збут незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 199).

Обвинувальний акт щодо організованої групи, погоджений з прокуратурою, скеровано до Октябрського районного суду м. Полтава.

Відділ комунікації поліції Полтавщини