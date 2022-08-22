На Рівненщині киянину повідомили про підозру у придбанні, зберіганні та збуті фальшивої валюти

Усього під час невідкладного обшуку зловмисника та його автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter» поліцейські виявили та вилучили 207 стодоларових банкнот, які містять ознаки підробки.

17 серпня близько 10:40 на спецлінію 102 надійшло повідомлення 35-річної працівниці обмінного пункту у м. Здолбунів, що невідомий чоловік намагався продати підроблену стодоларову купюру. Фальшивість банкноти підтвердила і експертиза.

Тож, 47-річному жителю столиці слідчі відділення поліції № 6 (м. Здолбунів) повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 199 КК України (придбання, зберігання і перевезення з метою збуту, а також збут підроблених грошей).

Решту 207 купюр, які були вилучені під час слідчих дій, скерували на експертизу.

Де придбав стільки фальшивих доларів, підозрюваний не зізнається. У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють інших учасників злочину.

За скоєне киянину може загрожувати від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області