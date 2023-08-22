На Сумщині затримано ворожу інформаторку, яка «зливала» окупантам дані для можливого прориву російських ДРГ через кордон

Служба безпеки затримала прихильницю рашизму, яка «зливала» ворогу інформацію про місця базування Сил оборони у прикордонних з рф районах Сумщини.

Особливо ворога цікавила дислокація підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби, які забезпечують захист обласного центру і державного кордону на північно-східних рубежах України.

Розвіддані потрібні були загарбникам для здійснення прицільних повітряних атак по позиціях українських захисників та можливої підготовки «прориву» російських ДРГ на територію регіону.

Однак, усі ці «плани» окупантів було зірвано співробітниками СБУ, які своєчасно викрили ворожу інформаторку, задокументували її злочинні дії та затримали.

Зловмисницею виявилась проросійськи налаштована мешканка Сумського району, яка активно поширювала власні антиукраїнські дописи у заборонених «Однокласниках».

Деструктивний контент фігурантки привернув увагу представників спецслужб країни-агресора, які згодом дистанційно залучили жінку до співпраці.

У разі успішного виконання ворожих завдань окупати обіцяли своїй поплічниці «безперешкодне» оформлення російського громадянства з «перспективою» подальшого виїзду до рф.

Для збору розвідінформації вона об’їжджала місцевість на громадському транспорті й приховано спостерігала за українськими об’єктами.

Також вона «втемну» використовувала своїх знайомих, в яких під надуманими приводами розпитувала «новини» про бійців Сил оборони у прикордонних районах.

Отримані відомості ворожа інформаторка передавала рашистам з детальним описом через месенджер.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ у Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України