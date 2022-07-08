На Закарпатті за державну зраду та підготовку теракту чоловіка засуджено до 12 років ув’язнення

За доводами прокурора Закарпатської обласної прокуратури уродженця Луганщини засуджено до 12 років ув’язнення за державну зраду, готування та закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 КК України).

У ході спеціального судового розгляду доведено, що громадянин, очолюючи кілька проросійських організацій, контактував із представниками спецслужб рф, від яких одержав завдання здійснити ряд провокаційних акцій та терористичний акт на Закарпатті. Такі дії мали на меті дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні. Зокрема, йшлося про акції протесту біля консульств, підпали установ та інших об‘єктів, акти вандалізму. Іноземні замовники передбачали, що це призвело б до ускладнення міжнародних зв’язків та дискредитації України.

У травні 2018 року обвинувачений, перебуваючи на території рф, залучив до злочинної діяльності спільника і з його допомогою таки влаштував акцію протесту. Щоправда, її масштаб та формат відрізнялися від обумовлених із ініціатором. Крім цього, чоловік намагався організувати фізичне усунення громадського активіста з Одеси, за що обіцяв виконавцеві оплату у розмірі 30 тис. доларів США.

Планувалося також влаштовувати інформаційні акції в інтересах рф за допомогою окремих ЗМІ та завербувати окремих українських військовослужбовців, що володіють інформацією щодо розташування особових складів військових ЗСУ, секретних та стратегічних об’єктів тощо.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Закарпатській області. Набрання вироком законної сили очікується.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури