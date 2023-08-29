На Закарпатті затримали групу рекетирів, які вимагали неіснуючі борги у місцевих підприємців

Співробітники ГУНП в Закарпатській області та Служби безпеки України затримали групу зловмисників за підозрою у вимаганні неіснуючого боргу від підприємця. Фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. За скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

В ході проведення оперативних заходів співробітники Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, спільно зі Службою безпеки України, затримали групу мукачівських рекетирів, які вимагали у підприємців неіснуючі борги.

Фігурантами злочину є двоє чоловіків, віком 27 та 34 роки.

Для досягнення своїх злочинних цілей останні погрожували потерпілим фізичною розправою тому.

Групу зловмисників правоохоронці затримали під час отримання ними грошових коштів від місцевого підприємця. За даними слідства підозрювані вимагали у чоловіка щомісячно сплачувати їм по 1500 Євро неіснуючого боргу.

Двох мукачівців, відповідно до статті 208 КПК України, було поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України, тобто Вимагання, вчинене організованою групою осіб у період дії воєнного стану.

Окрім цього, суд вже розглянув клопотання щодо обрання запобіжного заходу зловмисникам: обоє перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави.

За місцем проживання 34-річного фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук. В ході слідчої дії було вилучено спеціальний технічний засіб, призначений для негласного отримання інформації. За вказаним фактом слідчі окремо внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне придбання або збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також незаконне їх використання.

За скоєне затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у справі триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області