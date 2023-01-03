На Запоріжжі поліцейські розшукують водія, який втік після смертельної ДТП

Подія сталася ввечері 2 січня на території села Михайло-Лукашеве Запорізького району. Водій невстановленого транспортного засобу здійснив наїзд на жінку-пішохода і зник з місця аварії. Поліцейські проводять слідчі дії та встановлюють свідків події.

2 січня до чергової частини відділення поліції № 2 Запорізького райуправління по спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що в селі Михайло-Лукашево Запорізького району виявлено труп жінки.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом територіального підрозділу поліції, експертно-криміналістична лабораторія.

Після проведення першочергових слідчих дій встановлено, що близько 18:30 водій невстановленого автомобіля, рухаючись автомобільним шляхом Запоріжжя–Донецьк по вулиці Миру в напрямку міста Запоріжжя, скоїв наїзд на 38-річну місцеву мешканку. Від отриманих травм пішохідка померла на місці.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають заходи щодо встановлення особи водія та розшуку транспортного засобу, за участі якого сталася аварія.

Правоохоронці звертаються до громадян, які мають будь-яку інформацію щодо обставин ДТП або особи винуватця, з проханням звернутись до найближчого підрозділу поліції або за телефонами: 066-209-06-14 (чергова частина), 098-590-65-92, 095-873-20-80 або 102.

Конфіденційність гарантуємо! Будемо вдячні за допомогу!

Відділ комунікації поліції Запорізької області