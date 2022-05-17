На Житомирщині жінка отримала ножове поранення від співмешканця

Удень 16 травня до лікарні з ножовим пораненням грудної клітини потрапила 41-річна жителька с. Новаків. Поліцейські встановили, що травми жінці завдав її співмешканець. Чоловіка затримали, розпочато досудове розслідування.

Близько 14:10 до Коростенського райуправління поліції надійшло повідомлення від медиків про травмовану жінку, яку виявили на вулиці с. Новаків. У 41-річної місцевої жительки діагностували проникаюче поранення грудної клітини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясували, що жінка проживає разом зі своїм 42-річним співмешканцем. Попередньо, цього дня вони разом вживали спиртне, після чого між подружжям виник конфлікт, у ході якого чоловік завдав жінці поранення. Поліцейські затримали його у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. З місця події вилучили ймовірні свідчення кримінального правопорушення.

Нині слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Законодавством таке кримінальне діяння карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області