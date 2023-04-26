Судитимуть трьох мешканців Кіровоградщини, які заволоділи мобільними телефонами потерпілих, документами на авто, а також позбавили волі одного з потерпілих

Вознесенською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох мешканців Кіровоградської області за фактами умисного легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я; викрадення офіційних документів, вчинене в особистих інтересах, незаконне позбавлення волі, вчинене групою осіб та грабіж, вчинений в умовах воєнного стану (ч.2 ст. 125, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 КК України).

Слідством встановлено, що у лютому 2023 року зловмисники на автозаправній станції у селі Возсіятське Вознесенського району Миколаївської області спровокували конфлікт з місцевими мешканцями. В ході конфлікту одному з чоловіків спричинили легкі тілесні ушкодження, заволоділи його мобільним телефоном та документами на автомобіль. Іншого чоловіка вони позбавили волі та заволоділи його мобільним телефоном.

Зловмисники перебувають під вартою.

За вказані кримінальні правопорушення зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура