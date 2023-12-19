На Звенигородщині чоловік убив брата: підозрюваного затримали на місці злочину

Трагедія сталася через конфлікт та алкоголь. Брат завдав своєму брату чисельних ударів палицею. Від отриманих травм потерпілий помер. Підозрюваного у вбивстві взяли під варту.

У селі Мизинівка Звенигородського району розпиття алкоголю завершилось вбивством. Учора, 18 грудня, за чаркою у двох братів виник конфлікт. 36-річний чоловік наніс 41-річному брату удари дерев’яною палицею по тілу і голові, від яких останній помер.

Тіло потерпілого виявив поліцейський офіцер громади Водяницької ОТГ Арнольд Смішко, який приїхав перевірити осіб, що перебували під наглядом.

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, ч. 1 ст. 115 КК України. Відповідно до санкції статті, винуватцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області