На Звенигородщині чоловік убив брата: підозрюваного затримали на місці злочину
Трагедія сталася через конфлікт та алкоголь. Брат завдав своєму брату чисельних ударів палицею. Від отриманих травм потерпілий помер. Підозрюваного у вбивстві взяли під варту.
У селі Мизинівка Звенигородського району розпиття алкоголю завершилось вбивством. Учора, 18 грудня, за чаркою у двох братів виник конфлікт. 36-річний чоловік наніс 41-річному брату удари дерев’яною палицею по тілу і голові, від яких останній помер.
Тіло потерпілого виявив поліцейський офіцер громади Водяницької ОТГ Арнольд Смішко, який приїхав перевірити осіб, що перебували під наглядом.
Правоохоронці оперативно затримали зловмисника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, ч. 1 ст. 115 КК України. Відповідно до санкції статті, винуватцю загрожує до 15 років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації поліції Черкаської області
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