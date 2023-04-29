Отримав вирок черкащанин, який ножем наніс тяжкі тілесні ушкодження двом знайомим

Черкаською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення в кримінальному провадженні стосовно 57-річного черкащанина, який спричинив умисні тяжкі тілесні ушкодження двом чоловікам (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зателефонував двом знайомим чоловікам віком 30-ти і 46-ти років, з якими перебував у давніх неприязних відносинах, та призначив їм зустріч. Прибувши на місце зустрічі, дістав ножа, яким наніс обом потерпілим ножові поранення, небезпечні для життя.

Судом обвинуваченого визнано винним у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури