Підозрюваного в оформленні кредитів на військовослужбовців ЗСУ, взято під варту
За клопотанням прокурорів Київської обласної прокуратури мешканцю міста Кривий Ріг, підозрюваному у шахрайстві та незаконному поводженню з боєприпасами, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн 467 тис. грн застави .
Нагадаємо, за даними слідства, вказана особа здобула особисті дані військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення. Використовуючи електронно–обчислювальну техніку та дублікат сім-картки підозрюваний оформив на ім’я військовослужбовця кредит. Надалі він здійснив переказ грошових коштів на підконтрольні собі банківські рахунки та вчинив декілька розрахунків в терміналах. Знятими коштами він розпорядився на особисті потреби.
За попередніми даними, аналогічним способом він оформив грошові позики, використовуючи дані близько 20 військовослужбовців. Загальна сума кредитів становить понад 2 млн грн.
Досудове розслідування триває. Чоловікові інкримінується ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності.
Довідково: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet