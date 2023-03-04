Підозрюваного в оформленні кредитів на військовослужбовців ЗСУ, взято під варту

За клопотанням прокурорів Київської обласної прокуратури мешканцю міста Кривий Ріг, підозрюваному у шахрайстві та незаконному поводженню з боєприпасами, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн 467 тис. грн застави .

Нагадаємо, за даними слідства, вказана особа здобула особисті дані військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення. Використовуючи електронно–обчислювальну техніку та дублікат сім-картки підозрюваний оформив на ім’я військовослужбовця кредит. Надалі він здійснив переказ грошових коштів на підконтрольні собі банківські рахунки та вчинив декілька розрахунків в терміналах. Знятими коштами він розпорядився на особисті потреби.

За попередніми даними, аналогічним способом він оформив грошові позики, використовуючи дані близько 20 військовослужбовців. Загальна сума кредитів становить понад 2 млн грн.

Досудове розслідування триває. Чоловікові інкримінується ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності.

Довідково: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура