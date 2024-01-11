Підряднику повідомили про підозру у службовому підробленні та привласненні понад ₴870 тис. бюджетних коштів

Слідчі відділення поліції номер 1 (місто Світловодськ), під процесуальним керівництвом Олександрійської окружної прокуратури, здійснюють досудове розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень директором товариства з обмеженою відповідальністю.

Встановлено, що у 2020 році між профільним підрозділом органу влади та господарським товариством було укладено договір на реконструкцію відділення одного з медичних закладів.

У подальшому директор ТОВ вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, зазначивши вартість робіт, які не були виконані. У результаті вчинення протиправних дій підрядник заволодів бюджетними коштами на суму у понад 870 тисяч гривень.

Правоохоронці повідомили колишньому службовцю про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),

– ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах).

Розслідування триває. Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За матеріалами відділення поліції № 1 (м. Світловодськ)

Олександрійського райвідділу поліції Кіровоградської області