Поліцейські затримали нетверезого зловмисника, підозрюваного у нанесенні численних ножових поранень вінничанину

1 червня відразу після вчинення злочину працівники поліції затримали 19-річного жителя обласного центру, який під час раптово виниклого конфлікту ножем наніс неодноразові тілесні ушкодження вінничанину. Потерпілий госпіталізований до лікарні, зловмисник поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Вночі до відділу поліції прийшов 24-річний вінничанин та попросив поліцейських про допомогу. На одязі чоловіка правоохоронці відразу помітили сліди крові, надали потерпілому першу домедичну допомогу та викликали швидку.

До приїзду лікарів потерпілий розповів поліцейським, що на вулиці Захисників Неба між ним та малознайомим хлопцем виник конфлікт, в ході якого останній дістав ніж та наніс йому ножові поранення в область живота.

Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрій Голуб, травмований надав прикмети свого нападника й працівники поліції відразу розпочали його пошуки. Неподалік від місця вчинення злочину поліцейські помітили схожого за описом хлопця та затримали його. Ним виявився 19-річний місцевий житель. Хлопець перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Під час поверхневого огляду працівники поліції виявили у зловмисника ніж зі слідами крові.

Наразі підозрюваного затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Потерпілий госпіталізований до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Загрози його життю немає.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження). За такий злочин йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Слідством вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області