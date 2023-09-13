Поліцейські затримали киянина, який через ревнощі поранив ножем дружину

Чоловік приревнував жінку до залицяльника та під час з’ясування стосунків ножем завдав їй удар у живіт. Порушнику повідомлено про підозру, він перебуває під вартою.

До поліції Києва звернулись лікарі швидкої медичної допомоги із повідомленням про те, що у квартирі на проспекті Правди було поранено 48-річну місцеву мешканку. За викликом на місце події для з’ясування обставин виїхала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції.

Правоохоронці встановили, що ввечері між подружжям через ревнощі відбулась сварка. 52-річний киянин, почувши від дружини про молодого залицяльника, схопив кухонний ніж та завдав жінці удар у живіт та викликав лікарів.

Слідчі затримали киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – це умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Чоловіку повідомлено про підозру, він перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва