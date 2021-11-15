Поліція Вінниччини розслідує обставини автопригод, в яких минулої доби загинули троє людей
14 листопада у Вінниці, Хмільницькому та Вінницькому районах стались дорожньо-транспортні пригоди, у результаті яких смертельні тілесні ушкодження отримали троє людей. Слідчими розпочаті кримінальні провадження.
Автопригода у м. Калинівка сталась близько 18.00 години.
За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля Chevrolet допустив наїзд на велосипедиста, який перетинав проїзну частину дороги.
Внаслідок автопригоди 44 – річний потерпілий загинув на місці пригоди.
Близько 20. 00 години на об’їзній дорозі в напрямку Луки – Мелешківської сталась ще одна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув пішохід.
За кермом автомобіля Hyundai перебував 50 – річний вінничанин.
Попередньо, водій допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці.
У результаті автопригоди 41 – річний вінничанин від отриманих травм загинув на місці.
У водіїв здійснено забір крові для проведення експертизи на стан сп’яніння.
За цими фактами слідство розпочало кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). За такі правопорушення передбачено покарання — до 8 років позбавлення волі.
Ще одна автопригода сталась близько 02.00 години у селі Сиваківці Вінницького району.
За попередньою інформацією, кермувальник мікроавтобусу Ford залишив автівку на узбіччі дороги, не зафіксувавши її ручним гальмом, в результаті чого іномарка покотилась назад та смертельно травмувала 34 – річну місцеву жительку.
Поліцейські освідували 32 – річного водія з допомогою «Драгера». В його організмі виявлено 1.53 проміле алкоголю.
Чоловік затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Поліція з’ясовує причини та обставини аварії.
Слідство розпочало кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 – 1 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet