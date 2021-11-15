Поліція Вінниччини розслідує обставини автопригод, в яких минулої доби загинули троє людей

14 листопада у Вінниці, Хмільницькому та Вінницькому районах стались дорожньо-транспортні пригоди, у результаті яких смертельні тілесні ушкодження отримали троє людей. Слідчими розпочаті кримінальні провадження.

Автопригода у м. Калинівка сталась близько 18.00 години.

За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля Chevrolet допустив наїзд на велосипедиста, який перетинав проїзну частину дороги.

Внаслідок автопригоди 44 – річний потерпілий загинув на місці пригоди.

Близько 20. 00 години на об’їзній дорозі в напрямку Луки – Мелешківської сталась ще одна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув пішохід.

За кермом автомобіля Hyundai перебував 50 – річний вінничанин.

Попередньо, водій допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці.

У результаті автопригоди 41 – річний вінничанин від отриманих травм загинув на місці.

У водіїв здійснено забір крові для проведення експертизи на стан сп’яніння.

За цими фактами слідство розпочало кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). За такі правопорушення передбачено покарання — до 8 років позбавлення волі.

Ще одна автопригода сталась близько 02.00 години у селі Сиваківці Вінницького району.

За попередньою інформацією, кермувальник мікроавтобусу Ford залишив автівку на узбіччі дороги, не зафіксувавши її ручним гальмом, в результаті чого іномарка покотилась назад та смертельно травмувала 34 – річну місцеву жительку.

Поліцейські освідували 32 – річного водія з допомогою «Драгера». В його організмі виявлено 1.53 проміле алкоголю.

Чоловік затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліція з’ясовує причини та обставини аварії.

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 – 1 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області