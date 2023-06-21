Повідомлено про підозру експодатківцю з Полтави, який «кришував» незаконну діяльність горілчаного заводу

Працівники ДБР повідомили про підозру ексначальнику одного з відділів Головного управління податкової служби у Полтавській області, який заради особистої наживи сприяв незаконній діяльності місцевого лікеро-горілчаного заводу.

Встановлено, що підприємство виробляло горілку та різноманітні алкогольні настоянки без відповідної ліцензії та з підробленими акцизними марками.

Щоб прикрити таку діяльність та не сплачувати податки, готову продукцію підприємство збувало гуртовими партіями за готівку по всій Україні та не відображала це у податковій звітності. За одну зміну завод виготовляв від 30 до 60 тис. пляшок продукції.

Лише від одного складу, на якому зберігалося понад 74 тисячі пляшок з алкоголем, бюджет недотримував близько 2,5 млн гривень акцизного податку.

Прикривав цю діяльність керівник підрозділу податкової, який разом з підлеглими мав би контролювати достовірність податкової звітності та обсяги виробництва алкогольних напоїв. Але він «заплющував очі» на порушення та навіть надавав практичні поради, як краще приховати незаконну діяльність. Також він узгоджував з керівництвом підприємства дати та час проведення податкових перевірок, які в результаті були лише формальністю.

Також податківець продавав контрафактний алкоголь на території Полтавської області.

Під час обшуків працівники ДБР вилучили на виробництві та складах підприємства понад 400 тис. пляшок з підробними марками акцизного податку та сотні тисяч підроблених акцизних марок.

Після початку розслідування ДБР фігуранта звільнили з податкової служби.

Колишній чиновник підозрюється у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України)

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Досудове розслідування триває. Повідомлення про підозру фігуранту буде доповнене й іншими обставинами злочину. Встановлюються інші співучасники правопорушення з-поміж працівників податкової та заводу.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

ДБР