Працівників патрульної поліції на Сумщині підозрюють у безпідставному застосуванні сили до затриманого

За процесуального керівництва прокурорів спеціалізованого підрозділу з протидії катуванням Офісу Генерального прокурора двом поліцейським повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством, застосуванням спеціальних засобів та болісними й такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями (ч.2 ст. 365 КК України).

За даними слідства, працівники патрульної поліції Головного управління Нацполіції у Сумській області під час охорони громадського порядку підійшли до чоловіка, який перебував у внутрішньому дворику одного з будинків та вимагали пред’явити документи. Чоловік відмовився їх надати, однак вказав, що не порушує закону і є інвалідом другої групи. Це підтвердили присутні на місці події інші особи, а також зазначили, що керівник підприємства, де працює чоловік, із його документами вже прямує до них.

Незважаючи на це, поліцейські здійснили фізичне затримання чоловіка, наступаючи коліном на його шию та голову. Правоохоронці надягли йому на руки та ногу кайданки й понесли до автомобіля, тримаючи за кайданки, чим спричинили йому біль.

Згідно висновку судово-медичної експертизи, потерпілий отримав тілесні ушкодження легкого та середнього ступеню тяжкості: численні садна голови, руки та ноги, синці, а також перелом пальця правої кисті.

Згодом Ковпаківський районний суд м. Суми встановив, що вимога поліцейських про пред’явлення потерпілим документів для перевірки не пов’язана із порушенням ним громадського порядку або іншими неправомірними діями. Рішенням суду також встановлено відсутність злісної непокори та активного опору з боку потерпілого, а відтак і складу адміністративного правопорушення в його діях. Таким чином, жодних підстав для затримання у правоохоронців не було.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтава.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора