Правоохоронцями викрито канал розповсюдження наркотиків

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил повідомлено про підозру організованій групі у складі трьох осіб. Їм інкриміновано збут наркотичних засобів організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, організатор та його спільники з метою отримання незаконного прибутку налагодили схему розповсюдження та збуту наркотиків на території Донеччини. Наркотичні засоби вони планували пропонувати та постачати, у тому числі у військові частини.

Під час оперативної закупки зловмисників затримано та вилучено понад 200 кг готової наркотичної речовини «канабісу», що становить близько 40 тис доз, загальною вартістю «на чорному ринку» близько 12 млн грн.

Наразі підозрювані тримаються під вартою.

Викриття злочинної діяльності та оперативний супровід здійснювалися Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил