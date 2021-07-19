Привласнення ₴3,7 млн. на реконструкції системи знезараження питної води – підозрюють директора КП та підрядника на Хмельниччині

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури директору хмельницького комунального підприємства повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) та керівнику товариства – за фактом привласнення 3,7 млн грн, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у грудні 2019 року комунальним підприємством укладено договір підряду про виконання реконструкції системи знезараження питної води на одній із вулиць міста Хмельницького вартістю майже 11,7 млн грн. Підрядником обрано столичне товариство, яким під час встановлення устаткування вартість обладнання завищено на 3,7 млн грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Хмельницької обласної прокуратури