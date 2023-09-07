Просила у перехожих телефон і зникала з ним: 31-річну одеситку викрили у скоєнні низки шахрайств

Загалом правопорушниця ошукала шістьох громадян. Їй повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України. За скоєне жінка може провести за ґратами до трьох років.

Під час досудового розслідування працівники відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що зловмисниця просила на вулицях міста у незнайомців мобільні телефони начебто для здійснення термінового дзвінка, а отримавши їх у руки, зникала з поля зору власників у невідомому напрямку.

Зловживаючи довірою місцевого населення, правопорушниця заволоділа шістьма гаджетами, які продала.

«Усі мобільні телефони правоохоронці розшукали та повернули власникам. За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі під процесуальним керівництвом прокурорів Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантці про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно, що передбачено частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Це правопорушення карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51000 до 68000 гривень, або виправними роботами строком від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до пʼяти років, або позбавленням волі на строк до трьох років», – повідомив старший слідчий територіального підрозділу поліції Андрій Каращук.

Одеське районне управління поліції №1