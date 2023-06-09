Розкрадання ₴800 тис. бюджетних коштів на ремонті укриттів – викрито начальника Управління Святошинської РДА та підрядника

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру начальнику Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА та підряднику у розтраті та привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час капітального ремонту укриття на території міста Києва (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, вони розтратили 800 тис грн бюджетних коштів, які виділялися на капітальний ремонт найпростішого укриття для населення на території Святошинського району міста Києва.

Під час проведення огляду зазначеного об’єкту правоохоронці із залученням експерта-будівельника зафіксували факти невиконання робіт в повному обсязі, неякісне виконання робіт та використання легкозаймистих, пожежонебезпечних матеріалів, а також суттєве завищення їх вартості.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Правоохоронні органи столиці продовжують системну роботу з документування фактів розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт та облаштування укриттів та споруд цивільного захисту на території міста Києва, як посадовцями, так і суб’єктами господарювання.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора