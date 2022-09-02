СБУ передала в АРМА арештований у Вінниці бізнес російського олігарха вартістю понад ₴2 млрд.

СБУ ініціювала накладення арешту та передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) активів одного з підконтрольних рф підприємств на суму понад 2 млрд грн.

Мова йде про вінницьку компанію, яка спеціалізується на виготовленні побутової хімії. Її власником є російський олігарх, член політичної партії «єдіная росія».

Зокрема, в управління держави перейшли:

корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд. грн;

готова продукція та сировина, вартістю понад 500 млн грн, які знаходились на складах.

Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації товарні цінності. Після початку повномасштабного вторгнення рф вони розпочали процес виведення з України активів в інтересах російського власника.

Завдяки втручанню СБУ схему було викрито та зупинено. Арешт активів відбувався у межах кримінального провадження.

Триває досудове розслідування, щоб встановити всі обставини правопорушень і притягнути винних до відповідальності.

Служба безпеки України