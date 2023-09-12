СБУ викрила в’язня – агента ФСБ, який шукав коригувальників «на волі» для російських ударів по Львову

Кіберфахівці Служби безпеки викрили агента фсб, який, відбуваючи покарання у виправній колонії Львівщини, сприяв у підготовці повітряної атаки рф на військову та критичну інфраструктуру області.

Серед основних цілей рашистів були пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві теплоелектростанції.

Для збору інформації, а також наведення російських ракет та дронів на українські об’єкти, фігурант намагався створити власну мережу інформаторів. До неї в’язень хотів залучити своїх близьких родичів та знайомих «на волі».

Усю отриману від них розвідінформацію російський агент мав передавати своєму «куратору» з фсб.

За кожне виконане завдання ворожа спецслужба «гарантувала» від 1 до 5 тис. доларів США. Сума залежала від важливості українського об’єкта.

Співробітники СБУ своєчасно заблокували підривну діяльність російського агента і тим самим зірвали плани агресора з підготовки нової серії ударів по регіону.

За даними слідства, зловмисником виявився 48-річний місцевий житель, який з 2019 року відбуває покарання за вчинення тяжкого злочину.

У поле зору фсб потрапив через свої коментарі на підтримку збройної агресії рф проти України, які викладав в «Однокласниках».

Потім російська спецслужба провела дистанційне вербування в’язня під виглядом його знайомства з громадянкою росії.

Під час обшуку у фігуранта вилучено прихований мобільний телефон, який він використовував для комунікації з фсб.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Комплексні заходи з викриття російського агента проводили співробітники СБУ у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України