Серійного викрадача гальмівних котушок пасажирських ліфтів засуджено до 5 років позбавлення волі

Роменською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 32-річного неодноразово судимого жителя м. Ромни, який заради кольорового металу викрадав котушки пасажирських ліфтів.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що обвинувачений проникав до машинних відділень ліфтів, звідки за допомогою викрутки знімав гальмівні котушки. При цьому обвинуваченого цікавили лише котушки, в складі яких є кольоровий метал.

Всього доведено причетність обвинуваченого до 5 епізодів злочинної діяльності.

У суд обвинувачений відмовився давати будь-які свідчення. За вироком суду його визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 5 років позбавлення волі (ч. 3 ст. 185 та ч. 2 та ч. 3 ст. 15/ч. 3 ст. 185 КК України).

Сумська обласна прокуратура