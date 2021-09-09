Сім років позбавлення волі отримав рівнянин за ДТП, в якому загинуло дві особи

Сьомого вересня Березнівський районний суд виніс вирок 42-річному рівняну, який у 2019 році поблизу села Малушка (колишнього Березнівського району) спричинив смертельну автопригоду.

Нагадаємо, 14 грудня о 04:45 год на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» 42-річний житель Рівного — водій легкового автомобіля «Mercedes-Benz E 320», рухаючись із села Катеринівка у напрямку села Малушка, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з мікроавтобусом «Mercedes-Benz Vito» під керуванням 53-річного жителя обласного центру.

Внаслідок ДТП пасажир мікроавтобуса, 67-річний рівнянин, від отриманих травм загинув на місці події. Водія цього ж авто у тяжкому стані госпіталізували у реанімацію, де через чотири дні він помер.

Також тяжкі тілесні ушкодження отримала іще одна пасажирка мікроавтобуса — 64-річна жителька обласного центру.

Водій легковика внаслідок ДТП отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки, перелом ребер. За результатами експертизи він був тверезий.

Слідчий слідчого управління зібрав достатньо доказів у справі та повідомив 42-річному рівнянину про підозру за частиною 3 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб).

У травні минулого року кримінальне провадження було скеровано до суду із обвинувальним актом. А днями суд виніс вирок — сім років позбавлення волі.

Упродовж місяця обвинувачений має право його оскаржити.

Під час досудового розслідування підозрюваний перебував під цілодобовим домашнім арештом. Однак на стадії судового розгляду почав його порушувати, відтак запобіжний захід суд змінив та помістив його під варту, де чоловік перебуває і досі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області