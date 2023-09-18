слідчі ямполя повідомили про підозру чоловіку, який наніс 6 ножових поранень знайомому

17 вересня 45-річному жителю Ямпільської громади поліцейські Відділення поліції № 1 Могилів-Подільського районного відділу поліції повідомили про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. За вчинене зловмисникові загрожує до 8 років ув’язнення.

Як розповів начальник Відділення поліції № 1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Олександр Тимчук, повідомлення надійшло до поліції від лікарів 16 вересня близько 19:25. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські з’ясували, що подія сталась у селі Тростянець Ямпільської громади. 47-річний чоловік відпочивав разом із чотирма знайомими у будинку місцевого жителя. Через раптово виниклий конфлікт між чоловіками виникла бійка.

Потерпілий декілька разів вдарив підозрюваного в обличчя, на що у відповідь отримав шість ножових поранень у живіт. Після цього, один із присутніх чоловіків завіз пораненого до лікарні.

Для пошуку 45-річного зловмисника задіяли особовий склад Відділення поліції № 1. Затримали його за місцем проживання. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – до 8 років позбавлення волі.

Слідчими вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області