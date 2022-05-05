Старості та мешканцю окупованого населеного пункту Харківщини повідомлено про підозру в держзраді і колабораційній діяльності

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру старості Козачолопанського старостинського округу Дергачівської територіальної громади у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), а також мешканецю смт Козача Лопань — у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, староста перейшла на бік ворога. Вона проводить роботу з налагодження поставок так званої «гуманітарної допомоги» з РФ та висвітлює це в російських ЗМІ. Крім того, жінка вербує з числа місцевого населення осіб, які зможуть працювати в інтересах агресора.

Мешканець смт Козача Лопань добровільно зайняв посаду «т.в.о. голови тимчасової адміністрації «. Він сприяє перепідключенню комунальних комунікацій населеного пункту до комунікаційних ліній РФ, передає в управління агресора господарські підприємства.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Офіс Генпрокурора