Столичні поліцейські ліквідували нарколабораторію та викрили організовану злочинну групу

Четверо спільників налагодили у Києві та області виготовлення і продаж мефедрону та солей Альфа-PVP. За цінами «чорного» ринку вартість вилучених засобів становить близько 25 мільйонів гривень. Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року слідчі управління поліції в метрополітені припинили діяльність нарколабораторії та повідомили про підозру чоловіку, який виготовляв та збував небезпечний наркотик.

За словами слідчого управління поліції в метрополітені Павла Сіроша, співробітники поліції встановили ще трьох причетних до наркобізнесу осіб:

«У ході досудового розслідування ми встановили ще одного організатора злочинного угруповання, яким виявився 50-річний уродженець міста Черкаси. Чоловік спонсорував купівлю помешкання, де знаходилася нарколабораторія та закупівлю прекурсорів для виготовлення небезпечних психотропів. Також ми викрили 26-річну дружину організатора наркобізнесу та 16-річного хлопця, які допомагали у виготовленні та збуті «товару»».

За результатами експертного дослідження встановлено, що зловмисники виготовляли небезпечні наркотики мефедрон та солі Альфа-PVP й збували їх на території Києва та області.

Наразі слідчими слідчого відділу управління поліції в метрополітені за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури усім фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України – організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або групою осіб, або із залученням неповнолітнього та за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене за попередньою змовою групою осіб або збут цих речовин у великих розмірах або вчинені із залученням малолітнього. Максимальне покарання передбачає собою позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва