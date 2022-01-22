Судитимуть військовослужбовця, недбалість якого завдала збитків на півмільйона гривень

Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно військовослужбовця однієї з військових частин на Житомирщині, недбалість якого завдала збитків державі на півмільйона гривень.

Протягом 3 років військовий не забезпечував належний порядок зберігання ввіреного йому військового майна. Зокрема, він міг без фіксації видати комусь певні речі, залишав предмети без догляду, не ставив приміщення на охорону. Також він не здійснював систематичні перевірки наявності матеріальних засобів для встановлення нестач та не вів облік.

Через це зникли 120 бронежилетів, 100 кевларових шоломів та понад 1,5 тис. одиниць іншого дрібного майна. Загальна вартість вказаного становить 572 тис. гривень.

Військовий обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 7 років.

Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону України, оперативний супровід – ДБР.