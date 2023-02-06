Судитимуть донеччанина, який воював на боці ворога старшим стрільцем та тероризував мирне населення Херсонщини

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Донеччини за фактом державної зради, участі у не передбачених законом збройних формуваннях та пограбуванні цивільного населення, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідством установлено, що обвинувачений під час повномасштабного вторгнення рф в Україну був зарахований до особового складу мотострілецького полку непередбаченого законом збройного формування – «народної міліції «днр», що входить до складу збройних формувань рф.



Ставши старшим стрільцем, він отримав зброю та виконував бойові завдання щодо захоплення території України.

Опинившись на Херсонщини чоловік надавав безпосередню допомогу російській федерації на блок-постах у напрямку обласного центру, Нової Каховки, Кривого Рогу, де перевіряв документи людей, здійснював обшуки транспортних засобів та особистих речей.

Також обвинувачений у березні 2022 року разом з іншими військовослужбовцями рф у порушення норм міжнародного гуманітарного права пограбував сім’ю в одному із окупованих міст області.

Його затримали наприкінці жовтня під час бойового зіткнення із підрозділами ЗСУ.

За вчинене обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими УСБ України в Херсонській області.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури