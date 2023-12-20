Судитимуть експодатківця з Полтави, який «кришував» незаконну діяльність горілчаного заводу

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього начальника одного з відділів Головного управління податкової служби у Полтавській області. Посадовець «допомагав» місцевому лікеро-горілчаному заводу уникнути сплати податків на понад 2,7 млн грн.

Підприємство виробляло горілку та алкогольні настоянки без відповідної ліцензії та з підробленими акцизними марками. Потужності заводу дозволяли лише за зміну виготовити до 60 тис. пляшок.

Керівник одного з відділів податкової, який мав би контролювати правдивість звітності та обсяги виробництва алкогольних напоїв на заводі, навпаки «заплющував очі» на порушення та навіть надавав практичні поради, як краще приховати незаконну діяльність.

Також він узгоджував з керівництвом підприємства дати та час проведення податкових перевірок, які були лише формальністю. До того ж податківець особисто продавав контрафактний алкоголь на території області.

Після початку розслідування ДБР фігуранта звільнили з податкової служби.

Наразі матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде керовано до суду.

Колишній податківець обвинувачується у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та незаконному збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

ДБР