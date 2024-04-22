Судитимуть харків’янина, який убив жінку сокирою заради грошей

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного чоловіка за фактами умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів, а також розбою (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, ніде не працюючий харків’янин, роздумуючи, де йому взяти гроші, свідомо пішов на вчинення злочину. Чоловік знав, що в січні цього року його матір позичила кошти у своєї знайомої, і дійшов висновку, що ця знайома є матеріально забезпеченою особою.

Взявши із собою сокиру, 21 лютого зловмисник прийшов у гості до потерпілої, яка проживала в одній з квартир по вул. Світлій у Харкові. Чоловік повідомив, що приніс частину боргу і під цим приводом потрапив до помешкання жінки. Дочекавшись моменту, коли вона повернулась до нього спиною, нападник завдав їй шість ударів по голові сокирою, від чого потерпіла впала на підлогу.

Зловмисник перевірив пульс жінки і, переконавшись, що вона не подає ознак життя, обшукав квартиру, намагаючись вирахувати, де лежать гроші. Однак напередодні потерпіла поклала гроші у схованку, яку вбивця не зміг знайти, тож чоловік покинув квартиру, замкнувши двері ключем, який знаходився у замку. Ключ, як і сокиру, зловмисник забрав із собою.

Правоохоронці швидко встановили особу вбивці та викрили його. Чоловіка судитимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура