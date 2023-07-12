Судитимуть організовану групу шахраїв, які під приводом інтернет-продажів, ошукали більше 150 громадян на ₴1,5 млн.

Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно п’ятьох осіб, які під приводом інтернет-продажів заволоділи грошовими коштами громадян (ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники організованої групи створили інтернет-магазини, де розміщували оголошення про продаж електронної та побутової техніки (мобільних телефонів, комп’ютерів, ноутбуків тощо). Покупці, які бажали отримати товар, повинні були заповнити анкету на сайті та обов’язково оплатити товар у повному обсязі.

Після здійснення повної передплати шахраї припиняли виходити на зв’язок, товар не направляли або ж надсилали неналежної якості.

Слідством зібрано докази щодо вчинення злочинів стосовно 154 потерпілих з різних регіонів України на загальну суму 1,5 млн гривень.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт відносно зловмисників скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Солом’янського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження співробітників Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура