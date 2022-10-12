Судитимуть зрадників, який добровільно зайняли керівні посади у незаконно створених окупантами структурах

Державне бюро розслідувань продовжує викривати та притягати до відповідальності зрадників з-поміж колишніх українських чиновників, правоохоронців та інших посадовців, які зрадили Україну та стали пособниками терористів. Завдяки кропіткій роботі злочини зрадників та колаборантів ретельно документуються, що з часом призведе до неминучого покарання.

Працівники Бюро завершили спеціальне досудове розслідування стосовно заступника начальника одного з рятувальних загонів Головного управління ДСНС України в Донецькій області. Обвинувальний акт направлено до суду.

Після окупації одного із населених пунктів Донеччини чоловік добровільно почав співпрацювати з окупантами та зайняв керівну посаду у незаконно створеній структурі у складі так званої «мчс днр».

Він «переконав» 56 своїх підлеглих зрадити присязі та перейти на «службу» агресору. Крім того, в інтерв’ю пропагандистським каналам експрацівник ДСНС постійно дискредитував Україну.

Також працівники ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику начальника одного з відділів Луганської митниці, який після окупації міста Старобільськ Луганської області почав активно співпрацювати з окупантами.

Колишній митник добровільно обійняв посаду у незаконно створеній окупантами структурі на посаді начальника так званого «управлінні юстиції міністерства юстиції лнр».

Він брав активну участь у засіданнях керівників незаконних органів для пропаганди окупаційної адміністрації.

Таким чином колишній заступник начальника одного з рятувальних загонів ГУ ДСНС України в Донецькій області обвинувачується в державній зраді та колишній митник підозрюється в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора та Донецька обласна прокуратура.

ДБР