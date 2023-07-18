Три мешканки Луганщини, які обійняли «керівні посади» при окупантах, підозрюються у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Старобільської, Сєвєродонецької та Щастинської окружних прокуратур Луганської області повідомлено про підозру трьом мешканцям регіону у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного російського вторгнення вони перейшли на бік ворога та добровільно почали співпрацювати з представниками псевдореспубліки.

Мешканку с. Бондарівка на Старобільщині, колишнього головного спеціаліста управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Біловодської селищної ради призначено так званим «начальником» аналогічного управління в окупаційній «адміністрації Біловодського району лнр».

Також погодилися обійняти керівні посади в псевдоорганах влади мешканці м. Кремінна та с. Гречишкине. Одна очолила «управління праці та соціального захисту адміністрації Кремінського району лнр», інший ‒ «відділ з питань планування адміністрації Новоайдарського району лнр».

Так звані «начальники» організовують роботу вказаних підрозділів за законодавством «лнр» та активно провадять антиукраїнську діяльність.

Усім колаборантам загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської, Сєвєродонецької

та Щастинської окружних прокуратур)