За вбивство співмешканки житель Тячівщини може провести у в’язниці до 15 років

Тячівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканця району за фактом скоєння умисного вбивства співмешканки (ч. 1 ст. 115 КК України).

Подія сталася на початку жовтня минулого року. Із потерпілою – 24-річною закарпаткою – обвинувачений спільно проживав у с. Крива на Тячівщині. Встановлено, що між парою трапився конфлікт, у ході якого чоловік вдарив жінку в обличчя, далі схопив ножа та наніс удар у живіт. Від отриманих тілесних ушкоджень і масивної крововтрати вона померла на місці інциденту.

Про те, що сталося, правоохоронців повідомив сам чоловік. При цьому він переконував, що не причетний до злочину, а лише виявив тіло співмешканки у будинку. Однак слідчі Тячівського районного відділу поліції оперативно встановили, що так фігурант лише намагався відвести від себе підозру.

Відомо також, що чоловік раніше судимий. На момент вчинення вбивства він відбував іспитовий строк покарання за крадіжку. Зараз обвинувачений перебуває під вартою без права внести заставу.

Тячівський районний суд вже призначив дату підготовчого судового засідання у провадженні. Якщо вину громадянина доведуть, йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури