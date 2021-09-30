У Чернівцях затримали зловмисника, який вимагав 1000 доларів «моральної компенсації»
Вказана сума повинна була слугувати відплатою за начебто пошкоджений автомобіль. Процес вимагання коштів супроводжувався фізичним насиллям та залякуванням. Крім того, зловмисник відібрав у потерпілого паспорт як гарантію сплати «компенсації».
29 вересня оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Нацполіції, слідчі обласної поліції за силової підтримки полку поліції особливого призначення затримали 45-річного чоловіка під час отримання частини коштів. Упродовж тривалого часу він тероризував потерпілого з вимогою віддати йому 1000 доларів США. Саме таку суму в якості моральної компенсації визначив зловмисник за пошкоджений, начебто потерпілим, автомобіль.
Процес вимагання коштів супроводжувався побиттям чоловіка та погрозами фізичної розправи над членами його родини. Крім того, відібрав у якості застави його паспорт, який той міг повернути лише після сплати 1000 доларів США.
45-річний зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. З місця події поліцейські вилучили кошти. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька обласна прокуратура.
За вимагання чинним законодавством передбачена кримінальна відповідальність — до п’яти років позбавлення волі.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України