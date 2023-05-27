У Хмельницькому викрили зловмисника, який ошукував громадян під приводом працевлаштування за кордоном

Як встановили правоохоронці, 28-річний житель обласного центру розміщував в одній із соціальних мереж оголошення про працевлаштування в Німеччині, а після отримання коштів від потенційних клієнтів не виконував обіцяного.

Працівники відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ викрили жителя м. Хмельницького, який ошукував громадян під приводом працевлаштування на заводах і фабриках Німеччини. Оголошення про свої послуги чоловік розміщував в одній із соціальних мереж. Головною умовою для клієнтів була повна передплата за отримання пакету документів з працевлаштування. Та після отримання коштів зловмисник не виходив на зв’язок.

За місцем проживання фігуранта поліцейські провели санкціонований обшук, під час якого вилучили мобільні термінали, комп’ютерну техніку з обліковими записами, з яких розміщувались оголошення про надання послуг з працевлаштування за кордоном, а також банківські карти, на які потерпілі перераховували грошові кошти, сім-картки різних мобільних операторів. Вилучену техніку правоохоронці направили на експертизи, за результатами яких буде вирішуватись питання про оголошення чоловікові підозри.

Розслідування за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України здійснюють дізнавачі Хмельницького райуправління поліції. Також поліцейські працюють над встановленням усіх потерпілих та завданих їм збитків.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області