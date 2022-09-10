У Кам’янському у шахрая, який підробляв документи, знайшли ще й зброю та боєприпаси (фото)

У Кам’янському підозрюваному у підробці документів доведеться відповісти ще й за незаконне зберігання зброї.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на пресслужбу Нацполіції у Дніпропетровській області.

8 вересня у рамках досудового розслідування поліцейські Кам’янського РУП провели низку обшуків у місцевих мешканців. Правоохоронці встановили, що шахраї використали підроблені документи для реєстрації права власності на незаконно збудовані споруди на території міста. Під час проведення обшуків у всіх фігурантів кримінального провадження вилучили підроблені документи.

Крім того, під час обшуку будинку у 37-річного чоловіка правоохоронці виявили 214 різнокаліберних набоїв, пістолет, ймовірно, з ознаками переробки під стрільбу бойовими патронами, а також мисливський нарізний карабін.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.